Больше трети школ Свердловской области работают в две смены

Некоторые школы в России учатся в три смены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область попала в число регионов с большим процентом школ, которые работают в две смены. На Среднем Урале этот показатель составил 36,1%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На первом месте по загруженности учреждений среднего образования находится Чечня, где в две смены работают 59,1% школ. Также в тройку лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ – 51,2% и Тыва – 49,7%

При этом, по данным Роспотребназдора, всего в России в одну смену работает 81,1% школ, в две смены учатся в 18,8% школ, в три смены участия всего 68 школ, или 0,1%.