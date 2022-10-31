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НовостиОбщество31 октября 2022 7:11

Больше трети школ Свердловской области работают в две смены

Это связано с высокой рождаемостью в прошлые годы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Некоторые школы в России учатся в три смены

Некоторые школы в России учатся в три смены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область попала в число регионов с большим процентом школ, которые работают в две смены. На Среднем Урале этот показатель составил 36,1%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На первом месте по загруженности учреждений среднего образования находится Чечня, где в две смены работают 59,1% школ. Также в тройку лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ – 51,2% и Тыва – 49,7%

При этом, по данным Роспотребназдора, всего в России в одну смену работает 81,1% школ, в две смены учатся в 18,8% школ, в три смены участия всего 68 школ, или 0,1%.