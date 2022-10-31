После снегопада в Екатеринбурге ожидается потепление

Днем 3,4 и 5 ноября температура воздуха составит 0 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после снегопада, который накрыл город 31 октября, ожидается потепление. Это следует из данных на сайте Gismeteo.

В ночь на вторник, 1 ноября, потеплеет до +3 градусов. Днем температура воздуха составит +5 градусов. В ночь на 2 ноября похолодает до -2 градусов. Днем столбик термометра покажет +5 градусов. Во вторник и среду будет идти дождь.

Затем начнется похолодание. Днем 3,4 и 5 ноября температура воздуха составит 0 градусов. Ночью она будет опускаться до -2…-4 градусов. В четверг ожидается мокрый снег. В пятницу синоптики обещают пасмурную погоду и снег.

В ночь на 31 октября в Екатеринбург накрыло снегопадом. В мегаполис пришел циклон. Температура воздуха днем будет подниматься до +1..+3 градусов.