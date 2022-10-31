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На Малышева ограбили табачный магазин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы.

- Разбили дверь. Вынесли товар. Причем не первый раз именно в этот магазин вламываются. Утром полиция работала на месте, - рассказала местная жительница Алена.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что заявление о хищении товара поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района. Сейчас сотрудники территориального овд проводят проверку. Ущерб устанавливается.

Напомним, 27 сентября трое парней ограбили магазин электронных сигарет на Малышева, 120, который находится напротив. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодые люди попали в торговую точку, разбив входную дверь.