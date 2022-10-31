Житель Красноуфимска отдал телефонным мошенникам почти миллион рублей

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 28-летний местный житель отдал телефонным мошенникам 950 тысяч рублей. Об этом сообщает МО МВД «Красноуфимский».

- На телефон заявившего позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и стандартно сообщил, что мошенники намереваются завладеть его денежными средствами, - говорится в сообщении.

Аферисты убедили молодого человека, что для сохранения средств нужно оформить займ, перевести деньги на безопасный счет и закрыть кредит. Затем уральцу начали звонить разные номера. Собеседники представлялись сотрудниками банка и полиции, вычислявшими мошенников.

Потерпевший следовал инструкциям неизвестных. Он установил на приложение удаленного доступа и через онлайн-банк оформил заявку на кредит. Когда деньги поступили на счет, житель Красноуфимска перевел их аферистам. Полиция возбудила дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).