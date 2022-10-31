Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 5:21

В Свердловской области коммунальщики ликвидируют последствия снегопада

Улицы расчищают 270 спецмашин
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
За прошедшие сутки на Урале выпало около сантиметра снега

За прошедшие сутки на Урале выпало около сантиметра снега

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области коммунальщики ликвидируют последствия снегопада. Задействовано больше 270 единиц спецтехники, сообщает департамент информационной политики региона.

- Для того, чтобы трассы не были скользкими, израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка, - говорится в сообщении.

Снегоуборочные машины непрерывно расчищают проезжую часть. На линию вышли 128 комбинированных дорожных машины, 39 погрузчиков, 28 автомобилей с отвалами и 19 автогрейдеров. Дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.

За прошедшие сутки на Урале выпало около сантиметра снега. Следить за ситуацией на дорогах, метеоусловиями и работой подрядных организаций помогают 50 автоматических постов, оборудованных метеодатчиками и видеокамерами.

Жители Свердловской области могут сообщать о неубранных участках по телефону диспетчерской службы (343) 261-79-83, а также на «горячую линию» областного управления автодорог по номеру (343) 262-50-65.