За прошедшие сутки на Урале выпало около сантиметра снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области коммунальщики ликвидируют последствия снегопада. Задействовано больше 270 единиц спецтехники, сообщает департамент информационной политики региона.

- Для того, чтобы трассы не были скользкими, израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка, - говорится в сообщении.

Снегоуборочные машины непрерывно расчищают проезжую часть. На линию вышли 128 комбинированных дорожных машины, 39 погрузчиков, 28 автомобилей с отвалами и 19 автогрейдеров. Дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.

За прошедшие сутки на Урале выпало около сантиметра снега. Следить за ситуацией на дорогах, метеоусловиями и работой подрядных организаций помогают 50 автоматических постов, оборудованных метеодатчиками и видеокамерами.

Жители Свердловской области могут сообщать о неубранных участках по телефону диспетчерской службы (343) 261-79-83, а также на «горячую линию» областного управления автодорог по номеру (343) 262-50-65.