В Сысерти волонтеры спасли кошку, которая три дня сидела под полом

Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

В одном из частных домов в Сысерти в субботу, 31 октября, прошла операция по спасению кошки из-под пола. Вызволяли пушистую зооспасатели из Екатеринбурга. К ним обратилась хозяйка кошки, когда поняла, что ее питомица сама выбраться не сможет.

- Вернувшись с прогулки на поводке она, вдруг улезла вместе с этим поводком в небольшую лазейку в полу. Конец поводка остался снаружи, а кошка скрылась где-то под полом, и было ясно, что поводком она за что-то прочно зацепилась, - рассказал Евгений Зенков в группе «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге».

Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

Зооспасатели спустились в погреб и прокапали оттуда лаз в пространство под полом. Евгений Зенков пролез в него и вызволил кошку, расстегнув ей ошейник, которая, как оказалось, зацепилась за кирпичи. Питомица благополучно была спасена и передана хозяйке.