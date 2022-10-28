На Цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя»

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На Цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Календарь предпринимателя». Он помогает представителям малого и среднего бизнеса быть в курсе всех важных событий и в одной вкладке отслеживать даты уплаты налогов и сдачи отчетности, планировать встречи и многое другое. Сервис позволяет настроить рассылку напоминаний по событиям, необходимым пользователю, указав периодичность такой рассылки.

С помощью гибких фильтров «Календарь предпринимателя» можно настроить под себя, выбрав события, которые необходимы. Кроме того, в сервис интегрирован поиск, позволяющий быстро находить запланированное событие по ключевым словам или тегам.

«Многим предпринимателям, особенно представляющим микробизнес, часто не хватает времени и ресурсов следить за всем, включая соблюдение сроков подачи отчетности, уплаты налогов и платежей. Через каналы обратной связи к нам поступали просьбы от бизнеса сделать некую памятку с важными для большинства предприятий датам. Для начала на МСП.РФ начались ежемесячные публикации календаря предпринимателя. Теперь же мы решили сделать его интерактивным и расширить возможности, интегрировав его в Цифровую платформу в виде отдельного сервиса», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас в «Календаре предпринимателя» отображаются налоговые события: сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, сроки сдачи отчетности. Пользователи также узнают о событиях Цифровой платформы: встречах с наставниками, мероприятиях из сервиса «Бизнес-обучение». Плюс каждый предприниматель может добавить личные события: встречи и мероприятия. В ближайшее время в календарь будут интегрированы события других сервисов МСП.РФ.

Интерфейс сервиса позволяет составлять и просматривать планы на день, неделю или месяц, визуально разделять разные события, сортировать их по типу и т.д. Он доступен как на МСП.РФ, так и может быть экспортирован в другие программные продукты.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей, чтобы дать доступ ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сегодня пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов.