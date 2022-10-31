Екатеринбург после ночного снегопада встал в пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург встал в пробки после снегопада, обрушившегося на город в ночь на 31 октября.

Затор образовался на Кольцовском тракте и Луганской до Саввы Белых, на Белинского от Шварца до Фурманова, на Титова и 8 марта до Циолковского. На Амундсена водители стоят от Академика Сахарова до Объездной дороги. Также постоять придется на Вильгельма де Геннина, проспекте Космонавтов и Блюхера.

За утро в городе произошло как минимум семь ДТП. Судя по Яндекс.Картам, дорожная ситуация оценивается в восемь баллов.

Напомним, ранее синоптик Алексей Пулин сообщил о движущемся на Екатеринбург циклоне. По его словам, в Свердловской области может выпасть до 5 мм осадков.