В Екатеринбурге жители пожаловались на переполненные мусорные баки

По словам жителей, мусор разлетается и валяется по всему УНЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге жители микрорайона УНЦ пожаловались на переполненные мусорные баки. Свалка образовалась на придомовой территории. По словам местных жителей, из-за того, что баки переполнены им приходится ставить пакеты с мусором рядом.
- Мусоровоз грузит только то, что в баке. Мусор разлетается и валяется по всему УНЦ, - рассказала E1.RU местная жительница. Каждый день так!
По данным издания, жильцы обратились в администрация района, однако там ответили, что нарушений по вывозу ТКО не выявлено.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в администрации Ленинского района.