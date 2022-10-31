В Екатеринбурге жители пожаловались на переполненные мусорные баки

По словам жителей, мусор разлетается и валяется по всему УНЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители микрорайона УНЦ пожаловались на переполненные мусорные баки. Свалка образовалась на придомовой территории. По словам местных жителей, из-за того, что баки переполнены им приходится ставить пакеты с мусором рядом.

- Мусоровоз грузит только то, что в баке. Мусор разлетается и валяется по всему УНЦ, - рассказала E1.RU местная жительница. Каждый день так!

По данным издания, жильцы обратились в администрация района, однако там ответили, что нарушений по вывозу ТКО не выявлено.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в администрации Ленинского района.