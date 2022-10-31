Сегодня утром автомобилистам придется чистить свой транспорт от снега и наледи Фото: Олег ГАЛИМОВ

В ночь на 31 октября в Екатеринбург накрыло снегопадом. Как и ожидалось, в мегаполис пришел циклон. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха днем будет на отметке +1..+3 градуса.

- Облачно с прояснениями, небольшие осадки (ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег, дождь), - сообщают синоптики.

Примечательно, что на 1 ноября обещают более теплую погоду. Температура воздуха днем будет +4..+6. А ночью от 0..+2 градусов.

- Температура воздуха начнет повышаться и достигнет максимума к вечеру вторника, а по северу и востоку области - к утру среды. За этот период по области может выпасть до 6-11 мм осадков, начиная с середины дня понедельника - преимущественно в виде дождя. Ожидается, что при таких условиях большая часть свежевыпавшего снега растает, - пишет синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.