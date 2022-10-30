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НовостиПроисшествия30 октября 2022 15:31

Жителей Кушвы напугала обнаженная девушка, кричавшая на прохожих

Неадекватная женщина билась в конвульсиях
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Девушку забрала скорая. Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»

Девушку забрала скорая. Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»

Жителей Кушвы напугала обнаженная девушка, кричавшая на прохожих. 27 октября в свердловской глубинке заметили обнаженную жительницу, которая кричала на прохожих и билась в конвульсиях

- Прохожие вызвали скорую, которая забрала ее с собой. Насколько мне известно, это молодая мама. У девушки имеется маленький ребенок! – цитирует очевидицу группа «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, что в начале октября в Екатеринбурге была замечена неадекватная женщина, которая показывала грудь автомобилистам. Позже выяснилось, что ранее женщину видели в Кировграде.