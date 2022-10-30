31 октября в столице Урала ожидается мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптик Алексей Пулин сообщил о движущемся на Екатеринбург циклоне. По его словам, к вечеру 30 октября в Свердловской области может выпасть до 5 мм осадков.

- В Екатеринбурге начало осадков ожидается только к вечеру. Небольшой снег, чередующийся с мокрым снегом, может продолжаться до утра понедельника, при этом есть высокая вероятность установления временного снежного покрова, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

По данным Уральского гидрометцентра, 31 октября в столице Урала температура воздуха днем будет +1..+3 градуса. Ночью 0..-2 градуса.

Погода ожидается облачная с прояснениями, небольшие осадки. Ночью снег и мокрый снег. Днем мокрый снег с дождем.