На севере Урала водитель Hyundai спровоцировал массовую аварию

Виновник аварии был пьян. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Серове Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, 39-летний водитель Hyundai i30 врезался во впереди идущий Lifan. От удара машину выбросило на встречную полосу, где Lifan врезался в Nissan Qashqai.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые замеры, составили процессуальные документы, опросили участников происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП водитель Nissan и 30-летняя девушка - пассажир Lifan получили телесные повреждения, госпитализированы в Серовскую городскую больницу, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

У предполагаемого виновника аварии тест на алкоголь показал 0,27 мг на литр выдыхаемого воздуха. Сам он пояснил инспекторам, что выпил уже после столкновения. Ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.