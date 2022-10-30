Пиарщик из Екатеринбурга спас военнослужащего

Маматов отдал каску товарищу, которого потом едва не ранили в голову
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пиарщик из Екатеринбурга, идущий на фронт добровольцем, спас военнослужащего. В своем телеграмм-канале Платон Маматов утверждает, что его каска спасла жизнь участнику СВО.
Фото: канал Платона Маматова
- Когда началось, я с ходу купил две каски. Одну себе, другую - ком-нибудь. Отдал по себестоимости мужу Катиной подруги, - написал Маматов.
Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.
Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.