На Среднем Урале восстановят 28 тысяч гектаров леса

Сосны считаются взрослыми при росте не менее метра – на это необходимо восемь лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области планируют восстановить 28 тысяч гектаров леса. В рамках проекта «Экология» в регионе высадили 22,5 миллиона сеянцев сосны и ели.

– Чтобы из семечки вырос сеянец ели, должно пройти три года, сосна растёт быстрее – ей достаточно двух лет, – говорит директор департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков.

На Среднем Урале используют собственный посадочный материал. Кроме этого сеянцы отправляют в ХМАО и Тюменскую область.

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