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НовостиПроисшествия30 октября 2022 6:43

В Среднеуральске пропала 14-летняя девочка

Кристина Сталыго не вернулась домой 29 октября
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
При себе у девочки был рюкзак

При себе у девочки был рюкзак

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Среднеуральске разыскивают 14-летнюю Кристину Сталыго. Девочка не вернулась домой 29 октября. Ориентировку на розыск опубликовал поисковый отряд «Прорыв».

- Розыском пропавшей занимается Отдел полиции №28. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 7-31-00, - говорится в сообщении.

Ориентировка на поиск девочки. Фото: ДПСО «Прорыв»

Ориентировка на поиск девочки. Фото: ДПСО «Прорыв»

У Кристины серые глаза и рост 167 сантиметров. При себе у нее был рюкзак фисташкового цвета. Девочка была одета в голубые джинсы, черную куртку и розовую шапку.

Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшей, огромная просьба звонить координатору поиска по номеру 8-962-316-55-42.