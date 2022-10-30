При себе у девочки был рюкзак
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Среднеуральске разыскивают 14-летнюю Кристину Сталыго. Девочка не вернулась домой 29 октября. Ориентировку на розыск опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
- Розыском пропавшей занимается Отдел полиции №28. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 7-31-00, - говорится в сообщении.
Ориентировка на поиск девочки. Фото: ДПСО «Прорыв»
У Кристины серые глаза и рост 167 сантиметров. При себе у нее был рюкзак фисташкового цвета. Девочка была одета в голубые джинсы, черную куртку и розовую шапку.
Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшей, огромная просьба звонить координатору поиска по номеру 8-962-316-55-42.