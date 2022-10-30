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НовостиАвто30 октября 2022 6:08

В Свердловской области резко вырос спрос на водителей

Сейчас на Среднем Урале открыто почти 1,4 тысячи вакансий
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Сейчас на рынке труда дефицит кадров

Сейчас на рынке труда дефицит кадров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за месяц на 75% вырос спрос на водителей. Сейчас на Среднем Урале открыто почти 1,4 тысячи вакансий. На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем 2,3 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Уровень зарплат зависит от опыта работы и водительского стажа.

- Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре, составила 71 тысяча рублей, что на 2,8 тысячи рублей больше, чем в сентябре. Уровень предлагаемых зарплат зависит от необходимого стажа: так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 73,8 тысяч, а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет – 78,5 тысяч, - сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Ранее мы рассказывали историю «золотого» таксиста из Екатеринбурга. Сергей Кислица обожают свою работу и даже был водителем в Нью-Йорке.