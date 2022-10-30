В Свердловской области резко вырос спрос на водителей

Сейчас на рынке труда дефицит кадров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за месяц на 75% вырос спрос на водителей. Сейчас на Среднем Урале открыто почти 1,4 тысячи вакансий. На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем 2,3 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Уровень зарплат зависит от опыта работы и водительского стажа.

- Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре, составила 71 тысяча рублей, что на 2,8 тысячи рублей больше, чем в сентябре. Уровень предлагаемых зарплат зависит от необходимого стажа: так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 73,8 тысяч, а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет – 78,5 тысяч, - сообщили в пресс-службе HeadHunter.

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