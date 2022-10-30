Возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на 30-летнего мужчину, которого задержали с поличным. Патруль заметил подозрительного гражданина на улице Заречной, а при обыске у него нашли пакет с шестью граммами метамфетамина.

- Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции № 14 для разбирательства. Им оказался безработный и ранее судимый за имущественное преступление екатеринбуржец. По словам мужчины, он приобрел «синтетику» для личного употребления без цели сбыта, - отмечают в УМВД Екатеринбурга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.

ВАЖНО

Полиция Екатеринбурга в очередной раз напоминает гражданам, что обо всех фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов, необходимо обратиться в органы внутренних дел.