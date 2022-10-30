Суд отказался рассматривать уголовное дело бывшего опера, обвиняемого в вымогательстве денег у любовников жены

По версии следствия, капитан полиции вымогал деньги у сослуживцев супруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Нижней Туры вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего оперуполномоченного Олега Волчкова. Жителя уральской глубинки обвиняют в двух эпизодах вымогательства и превышениях должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре прошлого года Волчков угрожал двум росгвардейцам уголовным делом по статье «Изнасилование». Причиной для этого якобы стала любовная связь женщины и ее сослуживцев. С первого потребовал платить по 10 тысяч рублей на протяжении семи лет. Второй же должен был найти для Волчкова 300 тысяч рублей.

В середине августа уголовное дело поступило в суд. Но уже 28 сентября материалы вернули прокурору.

- Обвинительное заключение (обвинительные акты) составлены с нарушением требований Кодекса, - говорится в картотеке суда.

Ранее в Следственном комитете воздерживались от комментариев.