В одной из новостроек Академического разрушается подъезд

Фото: читатель «КП»

Жители новостройки на улице Академина Парина, 4 обеспокоены состоянием одного из подъездов. Дело в том, что он буквально рассыпается по кусочкам. Жильцы опасаются, что детали могут невзначай упасть кому-нибудь на голову. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница дома Дарья.

Фото: читатель «КП»

- Официально дом будет сдан в марте 2023 года. Но подъезд уже весь разрушается из-за того, что он был неправильно построен. Теперь его обшивают гипсокартонном, чтобы жильцам не было видно, как он обваливается. Куски штукатурки падали на крыльцо. Сам подъезд местами даже покосился, - отмечает Дарья.

В прошлом году, в новостройке на улице Павла Кожемяко, 16 выпала балконная створка. Также жители дома рассказывали, что с фасада жилого комплекса «Татлин» свалилась облицовка. Куски фасада падали на припаркованные автомобили.