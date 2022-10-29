На Урале водитель высадил школьника за городом из-за того, что ему было плохо

Мальчику пришлось ждать другой автобус еще два часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 27 октября, в Асбесте водитель маршрутки «2А» оставил школьника за чертой города. Об этом сообщает «Народное телевидение Асбеста».

Так, ученик школы № 21 сел в маршрутный автобус и поехал домой. Но из-за духоты 12-летний мальчик почувствовал себя плохо. Его затошнило, он вышел из маршрутки в районе «Южанки». Пари этом, он сообщил о том, что его тошнит и попросил водителя подождать его. Кстати, как утверждает папа подростка, жителям 101-района очень нелегко добраться до города. Так как вместительные автобусы не едут туда, и пассажиры вынуждены ехать в маленьких маршрутках.

По словам отца мальчика, далее водитель просто закрыл двери и уехал по маршруту. Так, школьнику пришлось возвращаться пешком с улицы Промышленной в город. Мальчику пришлось еще два часа сидеть на остановке и ждать следующий рейс.

Теперь родители желают пожаловаться на общественный транспорт властям, а также попросить их разобраться с перевозчиками.