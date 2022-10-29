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НовостиОбщество29 октября 2022 13:52

На Свердловскую область надвигаются снегопады

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 30-31 октября
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
В области ожидаются заморозки до -6 градусов

В области ожидаются заморозки до -6 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на выходные в Свердловской области и Екатеринбурге на 30 и 31 октября обещает ночные заморозки и осадки.

Согласно данным на сайте Уралгидрометцентра, 30 октября, в области ночью будет температура воздуха от -5 до 0 градусов. Уже днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Погода в этот деть будет облачной. Также возможен мокрый снег.

В Екатеринбурге ночью, 30 октября, ночью будут заморозки до -2. Уже днем потеплеет до +4 градусов. Существенных осадков не предвидится.

В начале рабочей недели, 31 октября, в Свердловской области ожидают холода. Так, ночью столбики термометра покажут до –6 градусов. Днем же обещают потепление до +4. Местами будут умеренные осадки в виде мокрого снега.

В Екатеринбурге, 31 октября, ожидается небольшой мокрый снег. При этом, днем воздух прогреется до +2 градусов.

Синоптики не предвидят сильных ветров. Так, они будут южными, а их скорость достигнет от 5 до 10 метров в секунду.