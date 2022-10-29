Уральский юрист объяснил, что будет с повестками после завершения мобилизации

Решение остается за комиссариатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России, 28 октября, завершились мобилизационные мероприятия. Ранее об этом сообщал глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Напомним, что частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Так, в действующие войска было отправлено 82 тысячи мобилизованных.

Продолжат ли мужчины из Свердловской области и Екатеринбурга получать повестки? На этот вопрос мы попросили ответить юриста из Екатеринбурга Сергея Барсукова.

- Повестки будут актуальны всегда. Вручение повестки не означает, что человек будет призван по мобилизации. Повестка только обязывает явиться в военкомат. Решение о призыве на военную службу принимает призывная комиссия по мобилизации, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Барсуков.

Ранее, свердловское руководство утверждало список дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Среди них: горячее питание для школьников, которые учатся в учреждениях с государственной аккредитацией. Семья мобилизованного мужчины получит 20 тысяч рублей, а также 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Выплата положена и на ребенка до 23 лет, если тот является студентом.