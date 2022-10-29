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НовостиОбщество29 октября 2022 12:34

На Юго-Западе загорелись дачные участки

Общая площадь пожара 150 квадратных метров
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
К месту происшествия выехали 22 спасателя

К месту происшествия выехали 22 спасателя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем, 29 октября, в районе Юго-Запада жители заметили сильное задымление. Столбы черного дыма были хорошо видны со стороны улицы Начдива Онуфриева. Причиной запаха гари и дыма стал пожар в садовом товариществе «Заря».

- Горят два садовых домика на площади 120 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 22 спасателя и 5 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее, пожарные потушили вспыхнувшую баню в коллективному саду. Пожар произошел на площади в 35 квадратных метров. Его удалось ликвидировать за 20 минут. Как выяснилось, загорелся мусор в здании на улице Вали Котика.