В трех городах Свердловской области подорожает проезд

В Верхней Пышме и Среднеуральске проезд подорожает на 2 рубля, а в Ирбите на 4 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в трех городах Свердловской области вырастет цена на поездки в автобусах. В Верхней Пышме, Среднеуральске. Кроме того, перевозчик повысит тариф в Ирбите. Постановление об этом было опубликовано на официальном сайте региональной энергетической компании Свердловской области.

- Утвердить индивидуальные предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа по Верхней Пышме и Среднеуральску в размере 27 рублей за поездку, которую выполняет перевозчик «Автотранспорт», - сообщается в постановлении.

Теперь за километр в этих автобусах в пригородном сообщении придется платить 2,74 рубля. В настоящий момент проезд в этих городах стоит 25 рублей. Постановление вступает в силу с 5 ноября 2022 года. За проезд по Ирбиту, перевозчики будут брать с пассажиров 25 рублей. В настоящий момент его цена 21 рубль.

Ранее в мэрии Екатеринбурга не подтверждали повышение цен на проезд в Екатеринбурге. Однако, чиновники обсуждают сложившиеся трудности предприятия в МУП «Гортранс». В феврале 2022 года в Екатеринбурге подняли стоимость билетов в общественном транспорте до 32 рублей.