В Екатеринбурге преподаватель ударил студента колледжа кнутом по голове

Фото: скриншот видео Е1

В Екатеринбургском монтажном колледже преподаватель решил использовать нетривиальные методы воспитания. А заодно, он хотел проверить каску на прочность. Он надел ее на студента, а затем ударил его по голове предметом, который по своему виду напоминает кнут. Об этом сообщает портал Е1.

Все произошло на предмете «Введение в специальность». Преподаватель был разгневан тем, что подросток достал во время лекции смартфон. И за это его решили прилично наказать.

- Преподаватель колледжа бьет студентов. Он также использует нецензурную брань. Я волнуюсь за своего кузена, который там учится. Это не первый случай со стороны преподавателя. Он применяет такие методы к студентам периодически, - цитирует E1 родственницу одного из студентов.

Директор колледжа Валерий Чистяков ответил изданию, что с 1 сентября 2022 года по настоящее время не поступало никаких устных и письменных заявлений от родителей и студентов не поступало. Также он пообещал, что по этому факту проведут служебное расследование.