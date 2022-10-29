Школьники из Березовского испекли пироги, чтобы помочь приюту для животных

Фото: предоставила Анна Цуканова

В Березовском школьники отдали выручку с ярмарки приюту для животных. Ученики 10 «А» класса школы №1 проводили традиционную «Покровскую ярмарку». Старшеклассницы испекли пироги и приготовили вкусные блюда на продажу. Выручку, полученную с ярмарки, школьницы решили отдать приюту для животных. В общей сложности, в копилке учащихся было 1950 рублей.

- Это ярмарка, которая проводится каждый год. Все средства с нее обычно тратятся на благотворительность. Наши дети с родителями готовят, приносят в школу и продают по символической цене до 50 рублей. Поднимать цену выше нельзя. Дети решили, что тоже хотят помочь благотворительному фонду, поэтому согласились и передали все, что заработали, - рассказала «КП-Екатеринбург» председатель родительского комитета Анна Цуканова.

Сама же зоозащитница Ольга Новоселова узнала о такой акции уже только после ее завершения. Все вырученные деньги пойдут на нужды приюта, а также корм для собак и кошек.