Жители Сортировки пожаловались на неработающие лифты

Несмотря на предупреждающее объявление, лифт полностью не работал. Фото: читатель «КП»

Жители дома по улице Пехотинцев,18 ждут, когда новый грузовой лифт пустят в эксплуатацию. В то же время, в доме наблюдается и проблема с пассажирским подъемником. По словам жильцов, он ломается дважды в день. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница дома Светлана.

- Во втором подъезде очень часто ломается пассажирский лифт. Вечером вызывали лифтера дважды. Естественно, на второй раз уже никто не пришел и мы поднимались пешком. Молодые и многодетные мамы вынуждены с колясками подниматься на 15 этаж. Они уже даже боятся из дома выходить с детьми из-за ожидаемой поломки лифта. Вчера было объявление, что лифт работает со второго этажа. Так он не работал ни со второго, ни с третьего… Новый грузовой лифт был на обкатке, его обещали пустить 18 октября, но он стоит, - рассказала Светлана.

По словам жильцов, частую поломку пассажирского лифта им объясняют рассыпающимися деталями и сильным износом.Как говорят собственники, бывает и такое, что в кабине застревают люди, которые ждут помощи по полтора, а то и больше часа. Завершающие работы по монтажу грузового лифта назначены на ноябрь 2022 года.

«КП-Екатеринбург» направили запрос в управляющую компанию РЭМП. На момент публикации ответ на него не поступил.