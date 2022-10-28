В Нижнем Тагиле объявили выборы новой Молодежной думы

Предвыборная гонка начнется уже 31 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле начался отбор членов Молодежной думы. В состав войдут граждане от 18 до 35 лет. Изначально депутатами могли стать даже школьники, но сейчас возрастная планку подняли. Сроки полномочий сократили до двух лет.

Отбор пройдут только 20 человек. Для этого жителю города нужен пакет документов. В него входит заявление кандидата, анкета, согласие на обработку персональных данных, эссе на тему «Моя мотивация быть членом Молодежной думы» и фотографии.

- В дополнение к обязательным документам могут прилагаться рекомендательное письмо или обращение руководителя общественного объединения, в деятельности которого состоит кандидат, - добавили в пресс-службе Нижнетагильской мэрии.

Предвыборная гонка начнется уже 31 октября. Все нужные документы нужно передать в гордуму до 30 ноября.