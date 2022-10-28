Застройщик «ПИК» на пять месяцев задержал сроки передачи квартир в Екатеринбурге

В пресс-службе группы компаний «ПИК» рассказали, что заселить корпус 3.1 планируется уже в течение ближайших месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдачу жилого комплекса «Космонавтов 11» от застройщика «ПИК» просрочили на пять месяцев. Клиенты компании уже начали жаловаться в социальных сетях на ГК, поскольку девелопер сорвал сроки заселения в корпуса 3.1 и 3.2.

Согласно ДДУ, срок сдачи корпуса запланирован на 31 мая 2022 года. Но в апреле будущим жильцам объявили, что даты заселения переносятся.

В пресс-службе группы компаний «ПИК» рассказали, что заселить корпус 3.1 планируется уже в течение ближайших месяцев.

- В настоящее время ведутся финальные работы по подготовке квартир к передаче будущим жителям. Для нас крайне важно, чтобы качество проектов соответствовало установленным стандартам «ПИК». В компании работает единая служба контроля качества, каждая квартира перед передачей ее будущему собственнику проходит тщательный осмотр и предварительную приемку. Мы передаем ключи жителям только при 100%-м качестве выполненных работ, - ответил на запрос издания представитель застройщика для 66.ру.

Также в пресс-службе заверили, что передача квартир в корпусе 4.1 пройдет в указанные сроки.