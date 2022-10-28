В Нижнем Тагиле обустроят территории школы и садика по просьбе жителей

Мэр Нижнего Тагила отметил, что такие проблемы не должны оставаться незамеченными и их нужно решать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле жители обратились к мэру с просьбой установить фонари у образовательных учреждений. Ученикам лицея по улице Энтузиастов приходилось ходить на занятия через внутриквартирные территории, где установить освещение в рамках проекта «Светлый город» невозможно.

- Специалисты Управления городского хозяйства и ООО «Горсвет-НТ» выйдут на место, чтобы найти варианты решения проблемы, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Также планируется обеспечить безопасный подход к детскому саду № 79. На данный момент выбоины в покрытии перед зданием заполнены асфальтогранулятом. В будущем пешеходную зону отремонтируют полностью.

Мэр Нижнего Тагила отметил, что такие проблемы не должны оставаться незамеченными и их нужно решать.