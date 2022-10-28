Любителей «легких денег» выгнали с позором из системы МВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске осудили полицейских, которые получили взятку за прекращение уголовного дела. Всего по делу проходили четыре человека, двое из которых работали в системе МВД.

Во время разбирательства выяснилось, что в 2017 году силовики расследовали хищения товарно-материальных ценностей на предприятии. Директор организации предложил им два миллиона за прекращение проверки и преследования, через посредника они получили не менее миллиона рублей.

- Под бременем неопровержимых доказательств один из бывших полицейских признал вину. Приговором Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга подсудимым в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет лишения свободы, - ответили в СУ СКР по Свердловской области

По словам начальника пресс-службы областного Главка полиции Валерия Горелых: любителей легких денег выгнали с позором из системы МВД, также они они понесут наказание в соответствии с вынесенным приговором суда.