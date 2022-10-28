Уралец на глазах у толпы избил свою жену в магазине

Избиение успели заснять покупатели магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября в «Жизньмарте» на Татищева, 96, мужчина у всех на глазах напал, предположительно, на свою супругу. О том, что пострадавшая связана с молодым человеком узами брака, он сообщил сам. Со всей силы человек замахнулся ногой на лежащую на полу женщину. Продавец магазина заступилась за жертву и выгнала нападающего.

Избиение успели заснять покупатели магазина. Видеозапись появилась в telegram-канале «KudaEKB». Как сообщает подписчица, покупатели грозились вызвать полицию, на что мужчина ответил, что сам работает в органах и его не смогут наказать.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, в дежурную часть заявлений не поступало.

- Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованную информацию, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Пострадавшая женщина может обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102 (02).