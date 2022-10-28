Батюшка из Алапаевска стал чемпионом мира по гиревому спорту

Чемпионат мира проходил в столице Индии Нью-Дели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Батюшка из Алапаевска Александр Шанин стал чемпионом мира по гиревому спорту, который проходил в столице Индии Нью-Дели. Уральский силач соревновался 28 октября в весовой категории 105+.

Записи с проведения соревнования чемпион выложил на своем YouTube-канале «СТИМ Алапаевск».

Напомним, также по руководством Александра Шанина 12-летняя школьница Виталина Демина подняла шестикилограммовую гирю 1111 раз. Замотивировал ее на мировой рекорд как раз тренер-батюшка, который уже 10 лет в спорте

В соревнованиях школьница тоже участвует. По ее словам, в копилке достижений уже 8 первых мест. Виталина завоевала их на всероссийских и международных соревнованиях. Также у школьницы есть три кубка.