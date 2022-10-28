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НовостиОбщество28 октября 2022 14:17

В Первоуральске двое подростков без причины разбили стекло припаркованного автомобиля

Школьники испортили машину марки Daewoo Matiz
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Первоуральск"

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Первоуральск"

В Первоуральске двое подростков без причины разбили стекло припаркованного на тротуаре автомобиля. Местная жительница рассказала паблику Вконтакте «Инцидент. Первоуральск», что школьники испортили ее машину марки Daewoo Matiz.

- Инцидент произошел 26 октября на улице Сакко и Ванцетти около жилого дома № 9, Просим откликнуться свидетелей (возможно, есть видео с регистраторов) или родителей этих детей. Ведется расследование, - сообщила пострадавшая.

В полиции Первоуральска «КП-Екатеринбург» рассказали, что по данному факту принято заявление, проводится проверка.