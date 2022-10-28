С начала года на Урале 391 проверка дошкольных организаций показала нарушения

Чаще всего находили нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за девять месяцев 2022 года в дошкольных образовательных организациях провели 592 проверки. В 391 случае выявили нарушения. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Чаще всего в учреждениях находили нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке. Также было зафиксировано плохое состояние помещений, несвоевременный ремонт и несоответствие питьевой воды нормам. Кроме того, у сотрудников не были проставлены необходимые прививки и не пройден медосмотр.

Помимо этого, в некоторых дошкольных организациях были нарушены условия работы во время пандемии коронавируса: плохо организовывались уборка, масочный режим и проведение термометрии. Роспотребнадзор выписал 452 штрафа, выдал 283 предупреждения и предложил отстранить 426 работников.