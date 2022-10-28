Продажа завода осуществляется в рамках процедуры банкротства на торгах. Фото: портал объявлений Avito

В Нижнем Тагиле на продажу выставили котельно-радиаторный завод, стоимость одного из крупнейших чугунолитейных предприятий России оценили в 241 миллион рублей. Он был единственным в стране производителем чугунных радиаторов.

- Реальная стоимость актива в текущем состоянии составляет не менее 500 миллионов рублей. На территории предприятия расположены производственные и вспомогательные сооружения. Общая площадь завода составляет больше 253 тысяч рублей, - говорится в объявлении на Avito.

Продажа завода осуществляется в рамках процедуры банкротства на торгах, говорится в описании лота.

Напомним, ранее в центре Екатеринбурга на продажу выложили необычную недвижимость: на аукционе пытаются найти покупателя для перехода между двумя домами, построенного на уровне третьего этажа и соединяющего дома на улице Толмачева и Ленина.