Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно - и точка»

Фото: пресс-служба билайн

Сегодня на «Билайн ТВ» стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно - и точка». Все пользователи нашего онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня всех святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.

Активировать подписку можно по ссылке: https://smotri.beeline.tv/rRAD/q9xzk4v5

А вот ТОП-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей, которые уже подписались на «Страшно - и точка»:

- «Тихое место - 2»;

- «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»;

- «Сторожка»;

- «Обитель зла: Раккун-Сити»;

- «Кладбище домашних животных».

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