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НовостиОбщество28 октября 2022 12:59

В Академическом районе Екатеринбурга у мужчины угнали дорогой велосипед

Пострадавший оценил сумму ущерба в 45 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга полицейские поймали мужчину, который угнал у местного жителя дорогой велосипед. Байк марки Stern пропал в мае этого года из подъезда на улице Академика Вонсовского. Пострадавший оценил сумму ущерба в 45 тысяч рублей.

- В результате оперативных мероприятий изобличили подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый за кражу и хранение наркотиков 32-летний житель уральской столицы. Он успел продать похищенный велосипед скупщикам, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в июне у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова, который живет в Академическом, также украли велосипед.