С начала года диспансеризацию прошли больше 620 тысяч свердловчан

Диспансеризацию могут пройти граждане, достигшие 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года диспансеризацию прошли больше 628 тысяч жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- В результате практически у каждого второго обследованного выявлено хроническое неинфекционное заболевание, - говорится в сообщении.

В ходе диспансеризации выявили больше 365 тысяч случаев заболеваний. 32,6 тысячи из них были выявлены впервые. У каждого второго обнаружили патологии системы кровообращения. Болезни органов пищеварения занимают 8 % от общего числа впервые выявленных заболеваний. Диагноз «сахарный диабет» поставили 1,4 тысячи человек. Болезни органов дыхания обнаружили у 1,3 тысячи уральцев.

При этом злокачественные новообразования выявлены у 903 человек. Чаще всего врачи выявляют новообразования молочной железы, ободочной кишки, кожи, трахеи, бронхов и легкого.

Диспансеризацию могут пройти граждане, достигшие 18 лет. До 39 лет обследование положено один раз в три года. А с 40 лет диспансеризацию можно проходить каждый год. Для каждого возраста сформирован свой список обследований.