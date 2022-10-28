В Екатеринбурге открылась памятная табличка в честь рок-группы «Наутилус Помпилиус»

Фото: пресс-служба УрГАХУ

На фасаде здания школы архитектурно-художественного творчества УрГАХУ открылась памятная табличка в честь рок-группы «Наутилус Помпилиус». В прошлом музыканты репетировали именно в этом месте.

«В этом здании в 1986 - 1987 годах репетировала группа архитектурного института «Наутилус Помпилиус» - гласит надпись на арт-объекте, который установлен на Толмачева, 24.

Ранее «КП» - Екатеринбург» рассказывала, что архитектурный университет Вячеслав Бутусов всегда называл «подарком судьбы». И дело тут не только в том, что его творческая атмосфера позволила Бутусову раскрыться как музыканту. Именно на студенческой скамье он познакомился со своей первой женой - Мариной.

Ко дню рождения знаменитого музыканта мы узнали, за что его любили девушки и за что полюбила первая жена, которая до сих пор носит его фамилию, пусть пути их давно разошлись.