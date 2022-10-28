В Нижнем Тагиле силовики нашли гараж с крадеными мотоциклами и коноплей

Хозяин бокса рассказал, что арендатор исправно платил. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция обнаружила гаражный бокс, в котором были два краденых мотоцикла, табаки, курительные смеси, кальян, алкоголь и пять горшков с коноплей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- В нижней части гаража, предназначенной для овощной ямы, полицейские обнаружили оборудованное помещение со специальным освещением для выращивания наркосодержащих растений, - говорится в сообщении.

Всего силовики изъяли больше 300 грамм запрещенных растений. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Также там был ящик, в котором высушивались листья конопли. Всего силовики изъяли больше 300 грамм запрещенных растений. Один из изъятых мотоциклов был угнан в июле 2022 года от дома по проспекту Дзержинского. Пропажу второго байка обнаружили в середине сентября. Он был припаркован у дома по Черноисточинскому шоссе.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 28-летнего мужчину. Он неоднократно был судим за имущественные преступления. Гараж подозреваемый снимал.

Мотоциклы были угнаны в июле и сентябре. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Хозяин бокса рассказал, что около года назад по его объявлению позвонил мужчина. Они договорились об аренде. Арендатор исправно платил, переводя деньги на счет. После передачи гаража в пользование владелец в нем не появлялся.

По данным силовиков, в начале октября мужчина обокрал магазины, торгующие алкоголем и табаком, а также пункт выдачи товаров, приобретенных в интернете. Полиция завела четыре дела по фактам краж, а также уголовное дело по незаконному хранению наркотиков.