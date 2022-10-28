В центре Екатеринбурга на продажу выложили переход между двумя домами

Фото: российский аукционный дом

В центре Екатеринбурга на продажу выложили необычную недвижимость: на аукционе пытаются найти покупателя для перехода между двумя домами, построенного на уровне третьего этажа и соединяющего дома на улице Толмачева и Ленина.

- Его площадь составляет 61,6 квадратных метра, начальная стоимость составляет 2,089 миллиона рублей, шаг аукциона - 50 тысяч рублей, переход построили в 1966 году. Переход является частью здания на Толмачева, - говорится в аукционной документации.

В документах к торгам указано, что по переходу можно даже погулять и осмотреть его. Правда, для этого нужно обратиться в хозяйственный отдел филиала ПАО «ФСК ЕЭС». Окончание приема заявок на участие завершается 7 ноября, а сам аукцион состоится 11 ноября.