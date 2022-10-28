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В начале месяца продолжился тренд последней декады сентября, когда россияне сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок, в частности по ипотеке. Ситуация стабилизировалась во второй половине месяца, когда население частично вернулось к потребительской модели. В первую очередь мы видим это в сегменте кредитов наличными, где число заявок от клиентов и число выданных кредитов перешли в устойчивый рост.

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % позволит сохранить спрос на кредитном рынке в четвертом квартале, который характеризуется наибольшей активностью заемщиков. Пока преждевременно говорить о том, насколько ощутимым этот рост будет в нынешнем году, однако для многих банков неизменная ключевая ставка станет сигналом в целом сохранить текущие условия по кредитным продуктам. Определенные изменения возможны во второй половине декабря, после заключительного в этом году заседания совета директоров ЦБ РФ, при этом нужно понимать, что серьезные траты и сделки население планирует заранее, а значит - будет ориентироваться на текущий уровень ставок.

ВТБ в ближайшее время не планирует менять ценовые параметры своих кредитов. В сегменте потребительского кредитования мы не только сохраним их, но и продлим действие минимальной ставки в 4,4 % (при подаче заявки онлайн и оформлении страхования). Понимаем, что многие клиенты уже сейчас будут планировать свои расходы на декабрь, поэтому предлагаем им воспользоваться нашим предложением заранее.

По ипотеке мы провели раунд повышения ставок ранее в связи с изменившейся ситуацией на рынке, доведя уровень ставки до 10,4 % по базовым программам (ставки по господдержке остались неизменными). Прогнозируем, что в текущей ситуации банки сохранят уровень ставок по жилищным кредитам в пределах 10 - 11 % и могут удержать их до конца года (при отсутствии значимых макроэкономических изменений).

В этих условиях спрос будет формироваться во многом в сегменте первичного жилья, которое позволяет воспользоваться госипотекой, однако рынок готового жилья может ждать отложенный спрос конца сентября - начала октября. Важно учитывать, что большую часть этого года рынок ипотеки развивался со ставками по рыночным программам выше 10 % и при этом может показать значимый уровень выдач по итогам года в 4,4 - 4,5 трлн рублей.