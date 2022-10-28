На выходных Екатеринбург ждут пасмурные дни с теплым ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные в Екатеринбурге будут несильно отличаться от прошедшей рабочей недели. Погода на выходные в Екатеринбурге, 29 и 30 октября, не побалует солнышком.

В ночь с пятницу на субботу, 29 октября, в Екатеринбурге пойдет снег с дождем. Утром 29 октября воздух прогреется до +2 за счет теплого южного ветра, а мокрый снег закончится.

В воскресенье, 30 октября, погода в Екатеринбурге останется пасмурной. Днем на столбиках термометров будет +1... +3, вечером - облачно с прояснениями, а в ночь на понедельник, 31 октября, похолодает до -1.

Магнитное поле 29 и 30 октября в Екатеринбурге и Свердловской области будет спокойным, а значит, людям с метеозависимостью можно не переживать, погода на их самочувствии не скажется.