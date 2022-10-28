В Нижнем Тагиле отменили новогодний салют

Фейерверка нет в плане мэрии по празднованию Нового года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь не будет салюта. Об этом «КП» - Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- В программе праздничных новогодних мероприятий администрации города фейерверк не предусмотрен, - сообщили там.

Однако причины отмены салюта неизвестны.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге этой зимой в ледовом городке поставят 25-метровую живую ель. Также на площади 1905 года появится большая крепость, шесть детских горок в виде животных, фигуры заек с гармошками, снеговиков с балалайками и Деда Мороза со Снегурочкой. Помимо этого, в ледовом городке поставят скамейки-завалинки.

Строительство новогоднего городка обойдется в 26,1 миллиона рублей. Его темой выбрали 300-летие Екатеринбурга.