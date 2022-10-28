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НовостиПроисшествия28 октября 2022 11:03

В Нижнем Тагиле пьяный начальник убил подчиненного

Он избил его и поджег
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Дело передали в суд

Дело передали в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пьяный 59-летний начальник избил своего подчиненного, а затем вывез за город и поджег его. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» поругался со своим 62-летним подчиненным. Во время конфликта начальник схватил металлический предмет и три раза ударил работника по голове. Потерпевший упал на землю.

- В продолжение преступного умысла обвиняемый погрузил тело потерпевшего в багажное отделение автомобиля, перевез его на участок местности, расположенный возле отметки «123» километра автодороги Екатеринбург - Серов, - говорится в сообщении прокуратуры.

Директор компании облил подчиненного легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Потерпевший скончался. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело передали в суд.