В Нижнем Тагиле пьяный начальник убил подчиненного

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пьяный 59-летний начальник избил своего подчиненного, а затем вывез за город и поджег его. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» поругался со своим 62-летним подчиненным. Во время конфликта начальник схватил металлический предмет и три раза ударил работника по голове. Потерпевший упал на землю.

- В продолжение преступного умысла обвиняемый погрузил тело потерпевшего в багажное отделение автомобиля, перевез его на участок местности, расположенный возле отметки «123» километра автодороги Екатеринбург - Серов, - говорится в сообщении прокуратуры.

Директор компании облил подчиненного легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Потерпевший скончался. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело передали в суд.