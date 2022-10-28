В кориандре нашли семена карантинного сорного растения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловскую область завезли опасный кориандр. Агрономы Референтного центра Россельхознадзора, проверяющие всю растениеводческую продукцию, которая поступает в регион, вывозится из нее или следует через нее транзитом, обнаружили в кориандре семена карантинного сорного растения полыннолистной амброзии.

- Одно из крупных предприятий пищевой промышленности Свердловской области, производящее пряности и специи, закупило в Белгородской области 300 кг продовольственного кориандра, однако, похоже, в производственный цикл приехавший кориандр запущен не будет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре объяснили, что полыннолистная амброзия - это один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов. По словам специалистов, она быстро распространяется, сильно иссушает почву в культурных посевах, вызывая угнетение высеянных растений. Помимо этого, она затеняет их от солнечного света, что приводит к резкому снижению, а то и полной потере урожая.

Информацию о выявлении вредоносных семян в кориандре Референтный центр направил в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия мер.