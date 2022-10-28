Свердловский Россельхознадзор нашел в говяжьей тушенке свинину

Специалисты проверили тушенку на наличие ДНК курицы, индейки и свиньи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты отдела ПЦР-диагностики Россельхознадзора проверили в Свердловской области тушенку на наличие ДНК курицы, индейки и свиньи. Испытания показали, что у одного из производителей в тушенке из говядины есть доля свинины.

- Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора вновь вывела на чистую воду производителя говяжьей тушенки, который фальсифицировал свой продукт более дешевым мясом, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Теперь у инспекторов появятся вопросы к нечестному производителю.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области в октябре 2022 года нашли больше 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что 16,5 тонны из них попали в магазины сети «Светофор» и в такие оптовые организации, как ООО «ТК Идиллия», ООО «Торговый Дом Евразия», ООО «ЕС-Поставка», ООО «Тюленпрод» и ООО «ТК Дельта-Опт».