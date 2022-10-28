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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:59

В Нижнем Тагиле злая собака напала на мать с малышом

В городе несколько месяцев не отлавливают бродячих животных
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Бездомные псы атакуют горожан в Нижнем Тагиле

Бездомные псы атакуют горожан в Нижнем Тагиле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вот уже несколько месяцев не ведется отлов бродячих животных. Причина банальна - на это просто нет денег. При этом горожане успели подать порядка 200 заявлений на отлов бездомных собак, но они не выполняются.

Не удивительно, что бродячие псы атакуют жителей Нижнего Тагила не только на окраинах, но и на оживленных центральных улицах районов. Так, 27 октября днем агрессивное безнадзорное животное набросилось на беззащитную женщину и ее маленького ребенка. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

ЧП произошло на Ленинградском проспекте, возле остановки «Поликлиника». Мама успела схватить своего малыша на руки, после чего стала отбиваться от собаки. В итоге у ребенка стресс, а у его мамы - разорванные ботинки и куртка.